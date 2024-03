Impresa straordinaria del Coventry | sotto 2-1 all'88' | rimonta al 100' e vola in semifinale di FA Cup

Standing ovation per il Pero che nella finale di Coppa Italia della serie B (girone A di Calcio a 5 espugna 6-4 l’imbattuto Pala Coni di Cagliari , tana della Mediterranea, centra la sesta vittoria ... (sport.quotidiano)

La pace nel mondo è uno dei doni più cercati al mondo che, purtroppo, l’uomo non riesce ad apprezzare nella sua complessità e totalità, tanto da perderlo spesso. In questo periodo così difficile per ... (lalucedimaria)