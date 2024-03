Imposizioni dall' alto | chi paga per queste cose qui? | case green | si scatena Cruciani | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Il Parlamento europeo ha approvato con 370 voti favorevoli, 199 contrari 46 astenuti la direttiva. Ristrutturare gli immobili in classe energetica F e G, rendendoli più efficienti. Stop, dunque, alle caldaie a gas. Con un lavoro di miglioramento della qualità del patrimonio edilizio che partae unità meno performanti: circa 5 milioni di edifici residenziali in Italia. Di questo si discute a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti presenti, ad essere contrario a questa misura è Giuseppe, giornalista e speaker di Radio 24, dove conduce il programma “La Zanzara”.non ci sta: "Io sono per la libertà delle famiglie di fare quello che vogliono, senza...