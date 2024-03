Immobile aggredito davanti al figlio | poca solidarietà da Lotito | «Ricevo mezzo milione di minacce tutti i giorni ma non fa clamore» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024) Ciroè statofisicamente e verbalmente mentre accompagnava con sua moglie ildi 4 anni a scuola. «L’istigazione all’odio è un reato e va punito», ha dichiarato attraverso il suo staff, spiegando che un gruppo di persone lo ha affrontato in maniera minacciosa. L’attaccante della Lazio e della Nazionale è stato indicato, in alcuni retroscena di spogliatoio, come uno dei giocatori che avrebbe guidato una presunta fronda contro l’ormai ex allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri. Per questoparla di istigazione all’odio «di alcuni organi di stampa e giornalisti via social, che con parole d’odio hanno riportato ricostruzioni non inerenti alla realtà». E che ha detto di voler denunciare per diffamazione. Gli episodi di violenza sarebbero stati almeno due: il primo mercoledì 13 marzo ...