Immigrazione irregolare | 52enne rimpatriato in Marocco

(Di sabato 16 marzo 2024) Fiumicino, 16 marzo 2024 – La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività dirette a prevenire condotte criminose riconducibili a soggetti irregolarmente soggiornanti sul territorio italiano, nella giornata di ieri ha proceduto all’accompagnamento presso la frontiera di Fiumicino, ai fini del rimpatrio, di un cittadino Marocchino, classe 1972. Entrato in manierasul territorio nazionale e sbarcato sulle coste italiane a Lampedusa nel marzo del 2021, lo straniero, aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale che gli era rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. Nel novembre del 2023 l’uomo aveva poi reiterato da domanda di protezione e, in quest’occasione, la commissione ne aveva dichiarato l’inammissibilità, attestandone anche l’obbligo di ...