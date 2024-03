Immigrazione clandestina | 52enne irregolare viene rispedito in patria

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 marzo 2024) Ha tentato più volte di farsi riconoscere lo stato di protezione internazionale, ma l’esito è sempre stato negativo. Rimto unmarocchino a Fiumicino – corrieredellacittà.com Era arrivato nel 2021 a Lampedusa e, da allora, pur di rimanere in Italia aveva chiesto lo stato di “protezione internazionale”. Una condizione però che non è stata mai riconosciuta a undi origini marocchine, tant’è che la polizia di Stato di Latina nella giornata di ieri ha proceduto all’accompagnamento presso la frontiera di Fiumicino, ai fini del rimpatrio, del cittadino marocchino, classe 1972. Chiede per due volte protezione internazionale: la Commissione respinge la richiesta e lo obbliga al rimpatrio Entrato in manierasul territorio nazionale e sbarcato sulle coste italiane a Lampedusa nel marzo del 2021, lo ...