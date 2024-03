Immigrato la trascina per i capelli nello scantinato | arrestato mentre la stupra

La violenza sessuale choc a Domodossola. L'uomo è stato colto in flagranza di reato. I carabinieri lo hanno trovato seminudo mentre abusava della vittima nel semin terra to di un palazzo (ilgiornale)

La trascina nel palazzo e la stupra, fermato da un passante. Orrore a Domodossola

Orrore nel Verbano, dove un 26enne di origini senegalesi è stato arrestato in flagranza del reato di violenza sessuale. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre abusava di una donna nel seminterrato di ...msn

Bengalese preso a calci a San Gennaro Vesuviano, la comunità in allarme: «Due raid in un mese»: con problemi di integrazione che si trascinano da anni. I carabinieri e la Procura di Nola stanno mettendo in fila gli episodi che, intanto, si susseguono. L'allarme cresce, l'attenzione è massima.ilmattino