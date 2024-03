Ileostomia | costretta a girare con il sacchetto Kate | chi svela la tragica verità sulla sua salute

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) PerchéMiddleton non è ancora riapparsa pubblicamente in pubblico? E perché la prima foto pubblicata dopo l'operazione all'addome è stata ritoccata con photoshop, provocando uno scandalo nella Corona britannica? In sostanza: cos'ha davvero la principessa, come sta la moglie dell'erede al trono William? La risposta prova a darla una bloggr american, Jessica Reed Kraus, grande esperta di "cose" reali" e considerata unanimamente molto attendibile. Non, insomma, una dei tanti complottisti che alimentano le voci impazzite (sui social e sui tabloid) di queste settimaneprincipessa. A due mesi dall'annuncio ufficiale da parte di Kensington Palace dell'operazione, la Reed Kraus rivela:avrebbe "subito un intervento chirurgico all'intestino () e sta affrontando la convalescenza con un ...