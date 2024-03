Il week end dei baby Oggi la Primavera col Cittadella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Appuntamento casalingo per ladella Reggiana, di scena alle 14,30 a Casalgrande col. Reduce dal pari a reti bianche sul campo della FeralpiSalò, la formazione di mister Costa (foto) va a caccia di una vittoria che manca da due turni, al cospetto della penultima della classe: con un risultato positivo, visto il +9 attuale sui veneti, la salvezza sarebbe praticamente cosa fatta. Sempre, alle 15, amichevole di prestigio per l’Under 17: l’appuntamento è al Konami Youth Development Centre di Milano per la sfida ai pari età dell’Inter. Domani si comincia alle 10 a Nonantola, dove l’Under 15 è ospite del Modena; il derby del Secchia va in scena anche alle 12,30 sullo stesso campo, dove si affrontano le formazioni Under 16. Sempre alle 12,30 l’Under 14 riceve al Valli la visita del Sassuolo; duplice impegno, ...