Il tour dei talenti aziendali. Alfa Laval dà l'esempio

(Di sabato 16 marzo 2024) Roadshow deiall’con Auxiell e Euxilia: ilin tutto il Paese "per diffondere una nuova cultura sulla gestione del personale" ha fatto tappa anche in Brianza. Lo storico fornitore svedese di componenti per i settori energia, navale, e food & water, nato più di 100 anni fa con 9 sedi e 700 dipendenti, "è un esempio". Protagonista il service centre, a Monza, centro di assistenza per il ricondizionamento di decanter e separatori per il Sud Europa, ideato per ridurre del 20% i tempi di consegna. E sostenibile: tutte le riparazioni vengono portate a termine all’interno, limitando i trasporti, mentre gli imballaggi sono biodegradabili. Un’area modello di 1.300 metri quadrati con 11 diverse stazioni di lavoro e addetti altamente specializzati. Il focus serve a imparare a fare la differenza e ...