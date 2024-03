Il Torino vince 2-0 in casa Udinese | decidono Zapata e Vlasic

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 16 marzo 2024) La squadra di Juric tocca quota 41 punti in classifica. UDINE - Vittoria in discesa per il, che batte 2-0 a domicilio l'. A decidere la gara la rete dell'ex di giornata, Duvan, e quella in avvio di secondo tempo di Nikola. Parte bene il, che si fa subito vedere pri