Il Telegraph celebra l’Italia del rugby | “Un gruppo di gladiatori che ha scritto la storia”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2024)delscrive una pagina di: battuto il Galles 24 a 21; fino ad oggi non aveva mai vinto due match di fila, né centrato tre risultati positivi consecutivi nel Sei Nazioni. Con quattro partite giocate, è al quinto posto in classifica con 7 punti.del“undiricordati per averla” Ilcommenta la vittoria degli Azzurri: Il Galles ha disputato il peggior Sei Nazioni in 21 anni, vince il “cucchiaio di legno” trafitto da undiitaliani che saranno ricordati per averuna pagina di. Anche il Guardian sul: Ha ancora tante cose ...