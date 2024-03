Il talento del rotellismo. Campioni e vecchie glorie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Le rotelle qui hanno sempre girato, malgrado la mancanza di un dignitoso impianto cittadino per il pattinaggio. Un “dettaglio“ comunque superabile dagli appassionati brianzoli, capaci di conquistare titoli nazionali e internazionali nell’hockey su pista e nelle varie specialità rotellistiche. A questo mondo tuttora ribollente di entusiasmo il Panathlon Monza e Brianza del presidente Federico Gerosa ha dedicato la serata “Ilsu rotelle“. Sul palco del Teatro Binario 7 si sono alternati per ricevere un meritato riconoscimentodi ieri e giovani promesse, allenatori navigati e dirigenti da una vita in prima linea nella diffusione delle discipline rotellistiche. Che, proprio quest’anno, avranno a disposizione una grande vetrina in Italia, grazie agli World Skate Games. Il mondiale di tutte le discipline rotellistiche si svolgerà dal 6 ...