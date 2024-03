Il pulsante premuto per sbaglio e l' aereo va giù | cosa è successo al Boeing 787 Latam

Oltre 50 feriti sull'aereo giù in picchiata: "La hostess ha premuto un tasto per sbaglio in cabina"

Turbolenza in volo in Nuova Zelanda, 13 passeggeri in ospedale DERNIÈRE MINUTE - #NouvelleZélande : Au moins 24 personnes ont été blessées lors d'un vol de la compagnie #Latam à bord d'un #Boeing 78 ...informazione

pulsante premuto involontariamente da hostess dietro la caduta verticale del Boeing 787 Latam: Una hostess della compagnia ha premuto l’interruttore sul sedile del pilota mentre stava servendo un pasto in cabina ...ilsole24ore

Contra: Operation Galuga - Recensione: La mia esperienza più recente con un nuovo capitolo di Contra è stata decisamente deludente: nel 2019 infatti Contra: Rogue Corps si è rivelato un gioco mediocre nonché un pessimo episodio di una seri ...it.ign