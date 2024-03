Il protocollo antidoping del CIO fa tremare i Giochi | squalificato ciclista dalle rianalisi del 2016

(Di sabato 16 marzo 2024) Christos Volikákis, pluricampione greco in pista, è stato(positivo ad un anabolizzante) dopo ladi un campionerisalente alle Olimpiadi di Rio del. Un primo inedito caso, di un programma condotto dall’ITA (International Testing Agency) per combattere l'uso di sostanze vietate, utilizzando gli ultimi ritrovati della scienza anche su test fino a 10 anni prima.

Il senese, classe 1988, è risultato non negativo allo stanozololo dopo la vittoria al "Ricordando Pantani". Era al rientro dopo un anno senza gare

Era tornato all'agonismo in questa stagione dopo un anno sabbatico trascorso senza correre. In passato era entrato nel protocollo Adams dei controlli antidoping e non era mai stato trovato positivo.gazzetta

La squalifica per doping della tennista Simona Halep è stata ridotta da quattro anni a nove mesi: Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha accolto il ricorso della tennista romena Simona Halep e ha ridotto la sua squalifica per doping da quattro anni a nove mesi. Halep era stata squalificata ne ...ilpost

Capua: "Pogba Provo dispiacere. Italia modello contro il doping": Il presidente della commissione antidoping Figc: "Agli atleti spieghiamo rischi e ricadute del doping e i casi diminuiscono" ...corrieredellosport