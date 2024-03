IL PROGRAMMA L’altra semifinale Trapani-Fortitudo alle ore 20 45

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Al PalaTiziano di Roma, per queste finali della Coppa Italia di A2, quattro le formazioni a contendersi il titolo:16.15 la sfida tra Forlì e Cantù,20.45 quella frain un match che vede i siciliani decisamente favoriti contro una Bologna arrivata un po’ in debito di ossigeno, ma di certo desiderosa di riscatto. Da un lato gli americani Notae ed Horton, affiancati da un supporting cast pieno di ex forlivesi (Marini, Pullazi, Rodriguez), dall’altro l’esperienza di coach Caja e dei suoi italiani, da Aradori a Sergio, fino a Bolpin. Le due formazioni vincenti si affronteranno nella finalissima di domani, inore 20.45, trasmessa in diretta su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre). La vincente succederà nell’albo d’oro alla Vanoli ...