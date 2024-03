Il programma Alle 16 | 15 si parte con Forlì-Cantù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Si gioca al Palazzetto dello sport di Roma la Final Four di Coppa Italia. Oggi sono inle due semifinali,16,15, mentre20,45 sarà il turno di Trapani e Fortitudo. Domani20,45 la finalissima che assegnerà il trofeo. A settembre Trapani, avversaria della Effe e grande favorita per la Coppa e per la promozione in A, ha già vinto la Coppa di Lega. Le sfide di semifinale saranno trasmesse in diretta su Lnp Pass in streaming per gli abbonati, mentre la finalissima di domani sarà trasmessa su RaiSport Hd canale 58 Digitale Terrestre e Rai Play, in streaming, in chiaro e on-demand su Lnp Pass. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno.