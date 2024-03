(Di sabato 16 marzo 2024) Alberto, presidente dei pediatri liguri e il caso della preside del Maddalena- Bertani preoccupata per il digiuno degli alunni musulmani ha scritto alle famiglie

Il pediatra Ferrando sull’allarme Ramadan a scuola: “Meglio il confronto che le circolari”

Alberto Ferrando, presidente dei pediatri liguri e il caso della preside del Maddalena- Bertani preoccupata per il digiuno degli alunni musulmani ha ...genova.repubblica

Dengue in Italia, cosa si rischia davvero Vaia: «Nessun allarme». Quanto è grave la malattia e il pericolo zanzara tigre: Il virus della dengue spaventa anche l'Italia. Per ora ancora nessun allarme, ma il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare sulle misure di vigilanza sanitaria, con ...leggo

Papillomavirus quando fare il vaccino: Da qualche anno mi sto avvicendando settimanalmente in questa rubrica sulla salute dei minori con Alberto Ferrando. Di una cosa mi dispiace ... e a me, purtroppo come pediatra è capitato, son certo ...ilsecoloxix