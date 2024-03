Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 18 marzo | Conti rifiuta il progetto di Hofer

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 16 marzo 2024) Le anticipazioni sulla puntata de Il, che andrà in onda su Rai 1 lunedì 182024, fanno sapere che Barbieri contatterà la contessa per parlargli delche intende intraprendere connon si dirà disposto ad entrare in affari, pertanto Mercello cercherà di convincere Adealaide ad entrare in affari con il ricco imprenditore tedesco, in attesa di una risposta per poter portare avanti suo nuovo obiettivo professionale. Nel frattempo, Matilde avrà un piccolo battibecco con Marta. Delia, convincerà Salvatore ad invitare Tullio ed Elvira per prepararsi al meglio in vista dell’imminente gara di ballo. Ma non è tutto, le anticipazioni rivelano inoltre che Rosa verrà proposta come modella per la nuova linea di collezione ...