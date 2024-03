Il leghista contro Salvini | «È fascista | vuole i fascisti e si è giocato il 30% dei voti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024) Giuseppe Leoni, 77 anni, è stato deputato ed eurodeputato per la Lega per sei legislature. L’ha fondata con Umberto Bossi e la moglie del senatùr Manuela Marrone il 12 aprile del 1984. I soldi, ricorda, li ha messi lui: «Umberto ha messo le idee. L’abbiamo fatta insieme. Ma queste sono cose che si sanno, è la nostra storia. Il punto è un altro: pensi come posso sentirmi oggi vedendo questo strazio». E cioè: «Se vai a casa e trovi tua moglie a letto con un altro come ti senti? Ecco. Per l’Umberto forse è anche peggio. Mi metto nella sua testa e provo a immaginare come può stare». Il Carroccio malato di nazionalismo Il 12 aprile la Lega compie 40 anni, ma Leoni non sa se festeggerà: «è uno così, uno che sarebbe capace di dire che la Lega l’ha inventata lui! ( ride) ». Secondo lui il Capitano non l’ha stravolta: «Peggio, molto peggio. Io sono federalista, ...