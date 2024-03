Il governo è pronto a restaurare le Province | arriva il ddl sul ritorno all’elezione diretta Ma Meloni è scettica e rimanda a dopo le Europee

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilsi prepara ale, ma solole. Il disegno di legge delega per tornare, firmato dalla sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro (Fratelli d’Italia), è ormai quasi: ma spaventa la premier, che – racconta chi segue il dossier – ha ordinato ai suoi di non toccare l’argomento fino al voto di giugno., infatti, è convinta che la resurrezione delle poltrone di 107 consigli e giunte provinciali le metterebbe contro l’elettorato. Mentre la maggioranza di centrodestra in Parlamento, con la sponda del Pd, è compatta per ilalle origini. “lechiederemo alla presidente del ...

Le parole del vice ministro dell'Economia Maurizio Leo in un'intervista al Corriere della Sera "Dopo aver ridotto l’Irpef al ceto medio-basso dobbiamo pensare a quelli con un imponibile oltre 50 ... (sbircialanotizia)

Al di là delle ultimissime schermaglie, la situazione sembra destinata a risolversi. Entro la prima settimana di aprile quando scadono i 45 giorni fissati dal Tar per la ripartizione dei Fondi ... (ilmattino)

Fondi Ue, De Luca pronto al patto col governo: Decaro il mediatore

Al di là delle ultimissime schermaglie, la situazione sembra destinata a risolversi. Entro la prima settimana di aprile quando scadono i 45 giorni fissati dal Tar per la ripartizione dei ...ilmattino

Caos assunzioni, il governo è pronto a prorogare le graduatorie in scadenza per nidi e materne: Una questione su cui, come ricorda Catarci, il Campidoglio aveva più volte chiesto un intervento al governo. Ora, lo sblocco dell’impasse sembrerebbe vicino. “Abbiamo presentato al ministro Zangrillo ...romatoday

Le idee del governo Meloni per gestire i flussi migratori: Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si dice pronto a rivedere uno dei decreti più controversi del suo mandato: quello che prevede la possibilità per una parte dei migranti sbarcati in Italia di ...informazione