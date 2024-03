Il dolore nella scuola di Giorgia | Ai bimbi non diremo del rogo La preside | servono le parole giuste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) "Siamo allibiti. Ci piange il cuore. Era una famiglia fantastica". Da quando l’assessore comunale alla, Daniele Ara, ha portato la vicinanza sua e di tutta l’Amministrazione a, informando della morte diAlejandra e dei suoi fratellini di due anni Mattia Stefano e Giulia Maria, Margherita Gobbi rimugina su una domanda: "Perché era accesa quella stufetta? Perché? Non c’è freddo". Una domanda che non trova risposta. Voce rotta, lei è ladella materna della sorellina maggioreAlejandra. Unaparte dell’Istituto comprensivo 1, il cui nome ora suona beffardo: Futura. Come il futuro che questi trenon avranno. Una materna statale da 100 posti in via del Tintoretto, in periferia. "Alejandra – la ...