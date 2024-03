Il debutto di Francesca Giubelli nel cinema | n un evento epocale al Festival Cortinametraggio

Cambio programmazione Mediaset aprile: Terra amara solo di domenica, slitta Can Yaman

Cambiamenti anche per la messa in onda di Viola come il mare 2, la serie tv che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Il debutto della fiction slitterà al fine aprile, dato che Mediaset ha ...it.blastingnews

Franca Leosini fa 90: la prima stagione di Storie Maledette è il regalo di RaiPlay per i leosiners: Franca Leosini festeggia i suoi primi 90 anni e RaiPlay celebra l'evento con la prima stagione di Storie Maledette, che di anni ne compie 30 ...tvblog

Quando gareggia lui il primo posto non ha altri padroni: debutto assoluto con la canotta giallonera per Hanyn Hicham ... Vincono le rispettive categorie, infine, due giovanissime atlete come Anita e Francesca Astegiano.giornalelavoce