Il Como non scherza | tre schiaffi al Pisa e terzo posto nel mirino

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – Meritata vittoria del, contro ilper 3 a 1, dopo un inizio sfolgorante dei lariani, che segnano due gol nei primi dieci minuti. Squalificati Strefezza e Abildgaard, Roberts li sostituisce con Gioacchini e Braunoder. Subito primo tiro dalla distanza di Braunoder, Loria in tuffo mette in angolo. Il corner al 2’ è battuto da Verdi sul secondo palo, dove Gabrielloni salta più in alto di tutti e di testa schiaccia la palla verso la porta, che con un probabile tocco finale di Gioacchini, finisce in rete. Al 4’ è ancora Gabrielloni a lanciare in contropiede Gioacchini, che viene anticipato in uscita da Loria: Ferrieri Caputi assegna il rigore, che poi viene revocato al Va. Il raddoppio è solo rinviato al 10’: Loria e Marin non si intendono, il difensore restituisce male il pallone che finisce sul palo: ne ...