(Di sabato 16 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 16 marzo 2024 - Un grande classico per il ciclismo spezzino che richiamerà centinaia di atleti provenienti da diverse Regioni nel tradizionalea Casano di Luni. Una corsa che unirà due diversi territori, quellopiana di Luni ma anche di Castelnuovo Magra dove è previsto intorno alle 16 il traguardo in piazza Matteotti nel borgo collinare. Il ritrovo è fissato al centro sociale di Molicciara e alle 13.30 si parte per completare i 78 chilometri del tracciato che prevede diversi giri deldi Casano per poi salire a Castelnuovo Magra. La manifestazione è organizzata dalla società sportiva Uc Casano con il patrocinioFederazione Fci e il patrocinio dei Comuni di Luni e Castelnuovo Magra. Sono in palio i trofei che ricordano due ...

Il circuito della Madonnina inaugura la stagione ciclistica spezzina

