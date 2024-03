Il Catanzaro si regala un letargo in serenità | 1-1 a Brescia | Borrelli risponde a Biasci

Brescia – Catanzaro streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Questo pomeriggio alle ore 14.00 va in scena la sfida della trentesima giornata di Serie B 2023/24 fra Brescia e Catanzaro. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 254 o, in alternativa, in ...generationsport

Brescia – Catanzaro, probabili formazioni e dove vederla: Visualizzazioni: 93 Brescia-Catanzaro e’ una sfida valevole per la 30esima giornata di serie B. Andiamo a leggere, qui di seguito le ultime sulla sfida, le probabili formazioni e dove vederla in TV. A ...calciostyle

Serie B, il Parma continua a dettare il ritmo, la Cremo batte il Como e vola al secondo posto: Gli emiliani si impongono sul Brescia nel finale e mantengono il vantaggio sul secondo posto occupato ora dalla Cremonese che si è imposta nel big match contro il Como. Vittorie pesanti anche per Vene ...ilgiornale