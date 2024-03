Il campo largo si schianta in Basilicata Cerno | il capolavoro di Conte e Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Altro che effetto Sardegna. Dopo la sconfitta in Abruzzo la larga coalizione di centrosinistra si sfalda sul candidato per il voto lucano che diventa così l'Ohio di Pd e M5s. Con un effetto collaterale non da poco: spingere Renzi e Calenda verso il governo. Il punto con il direttore Tommaso. Leggi: Basilicrash, caos regionali nel