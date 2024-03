(Di sabato 16 marzo 2024) Mentre la giovane donna si guardava attorno con insistenza per accertarsi di non essere osservata, il complice ha prelevato un maglione consegnandolo di nascosto alla 17enne

Il camerino, la felpa, il distaccatore magnetico: la tecnica dei ladri in un video

il complice ha prelevato più volte alcune felpe per poi indossarle e riporle a posto fingendo di non essere interessato all'acquisto. Pochi minuti dopo, l'uomo è uscito dal camerino e, con un gesto ...ilgiornale

Furti in negozio con distaccatore magnetico: la Polizia di Stato ferma due persone: Pochi minuti dopo, l’uomo è uscito dal camerino e, con un gesto fulmineo, ha passato un qualcosa alla 17enne che lo ha riposto all’interno della propria borsa. I poliziotti hanno notato il 20enne che, ...primamilanoovest

Ruba felpe di lusso usando un distaccatore dell'antitaccheggio, in manette ventenne peruviano: Pensavano di agire inosservati, invece erano seguiti passo passo da agenti della Squadra Mobile che li avevano notati mentre passeggiavano in corso Buenos Aires a Milano, per entrare poco dopo in un n ...rainews