Il Bologna vince sotto la pioggia di Empoli e prova la fuga in Europa Fabbian | gol da Champions al 94’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Ci sono vittorie che possono imprimere un segno indelebile su una stagione. Ecco, la vittoria che ilstrappa aassomiglia tanto a una di queste. Senza Zirkzee,la, in una battaglia di fango su un campo storicamente maledetto, con una porta che sembra stregata, ilal 94’ trova il tiro da tre punti. Tre passi avanti pesantissimi in una corsache si deciderà molto probabilmente all’ultimo metro. Ma ora i rossoblù di Thiago hanno messo pressione alle inseguitrici: Roma, Atalanta e Napoli domani dovrannore se non vogliono allontanarsi ancora dal quarto posto. Più sei sui giallorossi, ma soprattutto 54 punti in classifica. A nove giornate dalla fine, Thiago ha già eguagliato ...