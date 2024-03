Il 32 | 5 per cento delle assunzioni in Lombardia nel 2023 riguarda l’IA

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 16 marzo 2024) Secondo una narrazione incessante il mondo del lavoro e della produzione stanno per essere rivoluzionati dall’Intelligenza artificiale, in particolare con la massiccia sostituzione della forza lavoro ad operamacchine. E’ probabile ma non avverrà subito. In questo momento le imprese lombarde non stanno perdendo personale ma anzi sono alla ricerca di figure in grado di affrontare la transizione tecnologica o alle prese con la riqualificazione degli interni, come spiega Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato: “Il galoppare della transizione digitale non ha portato alla contrazione dei posti di lavoro nelle nostre imprese né alla riduzione della volontà di nuove, piuttosto allo slittamento di certe figure su compiti più alti, di maggior complessità o laddove ci siano situazioni da affrontare fuori ...