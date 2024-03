I super centenari sono donne e abitano al Nord. "Più welfare o rischiamo dietrofront"

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – I? Una popolazione in costante crescita. L'Istat stima che in Italia abbiano sfiorato la soglia dei 22mila, toccando il più alto livello storico. E oggisempre più 'fit', sani e attivi. Nonostante l'età da Guinness. "Stanno bene. E a 103 anni guidano ancora la macchina. Son deiuomini. Anzi, in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Giornata dell’udito, la pianista Mangione: “Con impianto coclearerinata” Smog, D’Amato (Aipo): “Con Pm 2.5 in città più a rischio salute bambini e over 65” Convivere con il Covid dopo l’emergenza, a Roma esperti a confronto Farmaci, da Eli Lilly Manifesto per l’Europa su accesso a innovativi e ricerca Tabacco riscaldato, Euromedia Research: “Fumatori chiedono ...