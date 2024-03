I robot parcheggiano meglio di noi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 16 marzo 2024) Sanno sistemare le auto in superfici minime, ottimizzando ogni spazio. Si muovono da soli e fanno risparmiare parecchio tempo. Ma c’è da fidarsi? Quella del parcheggio è una scienza dell’errore: spazi liberi sfruttati male, occupazione selvaggia dei marciapiedi, doppie o triple file che rallentano il traffico e accelerano la rabbia di chi si ritrova in un puzzle di lamiere. Negli ultimi tempi, però, la tecnologia ha indicato una via d’uscita, ha suggerito un rimedio automatizzato: iparcheggiatori. Operosi cervelli su ruote che agganciano il veicolo e lo scortano verso il suo «stallo», con una precisione millimetrica. Arrivano a incastrarlo dove nessun umano potrebbe osare mai, per esempio in un pertugio stretto tra due macchine. A ripetizione, senza stancarsi, né lamentarsi. Secondo un’analisi a cura della società International drivers association, tali ...