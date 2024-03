I ricercatori chiedono un profondo ripensamento del modo in cui vengono valutati i trattamenti dell’Alzheimer

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 16 marzo 2024) Iriconsiderano l'approccio alla valutazione deiper l'Alzheimer Nel gennaio 2023, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il lecanemab come trattamento per l'Alzheimer, riducendo l'accumulo di proteina ?-amiloide nel cervello. Lo studio ha coinvolto persone con Alzheimer in stadio iniziale, un progresso significativo per la comunità scientifica. Benefici dei farmaci modificanti la malattia Esistono due categorie principali di farmaci per l'Alzheimer: sintomatici e modificanti la malattia. Il lecanemab, sviluppato da Eisai e Biogen, agisce direttamente sull'accumulo di amiloide, potenzialmente cambiando il decorso della malattia insignificativo rispetto ai farmaci sintomatici. Effetti cumulativi dei farmaci modificanti