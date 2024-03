I pronostici di sabato 16 marzo | Serie A | Premier League | Liga | Bundesliga

(Di sabato 16 marzo 2024) Idi16: prima della sosta per le nazionali scendono in campoA,, Bundese Ligue 1. La ventinovesima giornata diA prosegue con altre quattro partite che riguardano per lo più la zona retrocessione. Su tutte la Salernitana ha forse l’ultima occasione di tornare a sperare battendo in Lecce in crisi che ha cambiato allenatore: servono solo i tre punti e la partita potrebbe riservare gol. Grande equilibrio in Udinese-Torino, sfida tra le squadre diA con più pareggi. L’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco (LaPresse) – IlVeggente.itInpromette spettacolo la partita tra Fulham e Tottenham, in questo ...

