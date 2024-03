I concorrenti del GF “sfottono” Edoardo Sanson citando il “Povero Gabbiano” di Gianni Celeste – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 16 marzo 2024) I ragazzi del Grande Fratello, durante un momento di ilarità organizzato nella Casa, hanno preso in giro, ex fidanzato di Anita Olivieri. Idel GF “Ogni promessa è debito: Massimiliano Varrese aveva lanciato una proposta ai suoi coinquilini, ossia travestirsi nelle loro coinquiline non appena le donne fossero andate in Suite a festeggiare. Gli uomini hanno improvvisato una festa tutta loro indossando letteralmente i panni delle loro coinquiline. Alessio è diventato Anita, Paolo invece Letizia, Giuseppe ha indossato i panni di Beatrice, Sergio si è trasformato in Greta, Massimiliano ha rivestito i panni di Rosy e Federico quelli di Perla. Tra una imitazione e l’altra, Sergio,la canzone ...