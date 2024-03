(Di sabato 16 marzo 2024), costi in aumento, spinta sull?inflazione. La crisi del Mar Rosso costa caro non solo ai, ma all?intero sistema dell?import-export. A soffrire...

L'incontro fra Macron, Scholz e Tusk sull'Ucraina, le elezioni in Russia, e la fusione fra Vodafone Italia e Fastweb ...ilpost

Houthi, traffici nel Canale di Suez dimezzati per gli attacchi dei ribelli: perdite per oltre 8 miliardi. Danneggiati i porti italiani: traffici dimezzati, costi in aumento, spinta sull’inflazione. La crisi del Mar Rosso costa caro non solo ai porti italiani, ma all’intero sistema dell’import-export. A ...ilmessaggero

Houthi minacciano il commercio, nuove rotte dopo gli attacchi: danni ai porti italiani. E la Russia ne approfitta: Gli Houthi non si arrendono, anzi rilanciano. Sparano missili e droni, e minacciano di farlo anche nell’Oceano Indiano fuori dall’area del Golfo, mettendo in pericolo la navigazione ...ilmessaggero