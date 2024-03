Hotel con vista | buonanotte ai sognatori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 16 marzo 2024) Gli inglesi le chiamano «sleep retreat», ovvero strutture alberghiere per chi cerca il giusto sonno. Ecco una selezione di luoghi di tendenza dove dormire è un dolce imperativo. guardando le stelle, coccolati dal silenzio, tra fresche lenzuola profumate. Aprile dolce dormire? Neanche per sogno. Col fatto che il cambiamento climatico sta rivoluzionando le stagioni tradizionali e altera anche i ritmi del riposo, la World Sleep Society ha stabilito di celebrare la Giornata mondiale del sonno un mese prima rispetto al calendario del proverbio, e, per la precisione il venerdì precedente l’equinozio di primavera. Quest’anno la festa di Morfeo cade il 15 marzo, e ha sempre come mission quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del dormire (bene) per scongiurare svariate malattie, che interessano in particolare cuore, cervello e sistema immunitario. E se in effetti è vero - ...