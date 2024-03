Hockey su pista serie A1 Il primo Forte post terremoto-Bindi Domani il big match col Trissino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) La ventiquattresima giornata diA1 vive nell’attesa del bigdipomeriggio al Palafra ilcapolista e ilcampione d’Italia einseguitore dei versiliesi. Un bigche arriva all’indelsocietario che ha scossodei Marmi con l’annunciato disimpegno dell’imprenditore Attilioche in tre anni ha assicurato il finanziamento della squadra. Come reagirà la squadra di fronte a questo annuncio? E’ questo il grosso interrogativo di, una sensazione di incertezza generale che grava sullo spogliatoio. Bertolucci, contro la sua ex squadra deve essere bravo a tenere fuori dal campo le questioni ...