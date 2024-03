Hockey prato Il Tricolore ospita l’HC Butterfly

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Città del(0) a caccia dei primi punti in Serie A Elite. La matricola cittadina, reduce dal ko per 2-1 sul campo del Tevere Eur, gioca alle 15 in casa nella terza giornata del massimo campionato: al Balestri Gambini arrivano i capitolini del(0), anch’essi ancora fermi al palo, e l’occasione è ghiotta per cercare di muovere la classifica e fare il pieno di morale in vista delle prossime uscite. Domani spazio alla formazione femminile del(1), impegnata alle 15 nella seconda giornata di A1: dopo il 3-3 in rimonta rimediato a Potenza Picena, Valenti e compagne giocano a Roma contro la Lazio, reduce dal pari nel derby con l’UnioneCapitolina.