“Ho cenato con il mio compagno in un ristorante stellato | 1700 euro di conto ed è stato un incubo” | il racconto della tiktoker diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Lei pasticcera, lui sommelier, la decisione di godersi una cena in unparigino con la consapevolezza di dover spendere, in totale, 1500. Le cose però, a detta di lei che su TikTok ha raccontato tutto sull’accounto @jocedub, non sono andate come la coppia immaginava. La storia l’ha raccontata il Daily Dot rendendolanon solo sulla piattaforma. “Siamo arrivati alche avevamo prenotato tempo prima segnalando anche le mie intolleranze, eravamo vestiti eleganti e felici. Quando abbiamo visto un tavolo libero ci siamo seduti, ma in quel momento sono cominciati i problemi”. Il cameriere ha spiegato con toni accesi che non potevano semplicemente entrare e sedersi e poi ha chiamato il suo capo che ha ripetuto lo stesso, dicendo che non risultava alcuna prenotazione ...