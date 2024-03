Ho agito su ordine dei pm Dossier | la verità di Striano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone l'ha indicato come autore di ricerche dai "numeri mostruosi". In questi giorni il tenente della Guardia di Finanza Pasqualeè al centro dell'attenzione per il casoaggio. La Procura di Perugia gli contesta accessi abusivi e le rivelazioni di segreto e a lui dedica un articolo Lanell'edizione del 16 marzo. A Lail finanziere spiega quali fossero i numeri della sua attività: «Non hanno capito nulla dei numeri che hanno dato - è riportato nell'articolo - non sanno quali fossero le procedure, non sanno nulla. Io di segnalazioni di operazioni sospette non ne ho visionate 4.000, come dicono loro, ne ho visionate 40.000. Era il mio lavoro. Io ero una persona super professionale che acquisiva notizie a destra e a sinistra. Lo ammetto, anche con metodi non ...