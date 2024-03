Highlights e gol Udinese-Torino 0-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 16 marzo 2024) Glie le azioni salienti di0-2, match della ventinovesima giornata di. La squadra di Juric vince e convince. Al 10?, tre minuti dopo un palo colpito da Vlasic, è Zapata a regalare il vantaggio ai granata con un colpo di testa vincente su cross di Vojvoda. Nel secondo tempo, al 53?, è Vlasic a raddoppiare con un mancino preciso in area, dopo un recupero alto di Gineitis. Nel finale è il Toro ad essere più pericoloso dell’, che fatica a costruire occasioni pericolose. Anzi, è Okoye a salvare su Zapata la palla del potenziale 3-1. Di seguito, ecco le azioni salienti della partita. SportFace.

