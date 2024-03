Highlights e gol Salernitana-Lecce 0-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Glie le azioni salienti di0-1, match della ventinovesima giornata di. Al 17? è la squadra giallorossa a sbloccare il risultato: Krstovic mette la zampata su un tiro di Almqvist, ma il tocco decisivo (con conseguente autogol) è di Gyomber. Ladomina il possesso palla con il 70% e al 42? sfiora il pareggio con un tiro sotto porta di Maggiore, ma Falcone è superlativo e salva la porta. Nel secondo tempo non cambia il copione: i granata fanno la partita, ma faticano ad affacciarsi in modo pericoloso nell’area avversaria. Primi tre punti esterni per i giallorossi alla prima di Gotti in panchina. SportFace.