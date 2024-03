Highlights e gol Darmstadt-Bayern Monaco 2-5 | Bundesliga 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Glie le azioni salienti di2-5, match della ventiseiesima giornata di. Al 28? Skarke sblocca il risultato e spaventa i campioni in carica, che completano la rimonta prima del duplice fischio grazie alle reti di Musiala e Kane. Musiala firma la doppietta nel secondo tempo e al 74? è Gnabry a chiudere i giochi. Nel recupero c’è anche una rete a testa: Tel per il, Vilhelmsson per i padroni di casa. La squadra di Tuchel si porta a -7 dal Bayer Leverkusen, che domani sarà impegnato sul campo del Friburgo con l’obiettivo di ristabilire il +10. Ecco le azioni salienti della partita. SportFace.