(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo 2024 –super:vince 72-68 nella semidelle final four didi Serie B di basket contro la Liofilcheme ora aspetta la, che si giocherà domenica 17 marzo alle 17.30. Una partita difficile per gli, in cui sono stati sotto a lungo. Poi l’affondo e la vittoria di quattro che fa sognare i tifosi di. Tantissimi quelli accorsi nella Capitale. Adesso dovranno restare per godersi unache sarà comunque al cardiopalma. Ma grande è anche l’orgoglio di esserci, comunque vada. Pronti via e il primo quarto è di, che sprinta e chiude sul 17-25.capisce che sarà una sfida lunga e ...

Che Fabo! 72 a 68 su Roseto e finalissima di Coppa

Dopo un primo quarto in apnea, la Fabo rimette in equilibrio il match e supera gli abruzzesi in un finale convulso. Domani o Libertas o Ruvo FABO Herons Montecatini-LIOFILCHEM ROSETO Santiangeli apre ...pistoiasport

Gli Herons a Roma per il sogno Coppa Italia. Per giocarsi il trofeo c’è da battere Roseto: E’ tutto pronto. La Fabo Herons Montecatini si appresta ad affrontare la sua prima final four di Coppa Italia, in programma a partire da questo pomeriggio alle 14 al PalaTiziano di Roma, fresco di ris ...msn

Herons Montecatini, che gioia: è finale di Coppa Italia di B, Roseto ko: Roma, 16 marzo 2024 – Herons super: Montecatini vince 72-68 nella semifinale delle final four di Coppa Italia di Serie B di basket contro la Liofilchem Roseto e ora aspetta la finale, che si giocherà ...lanazione