Heath Ledger | il ritorno di Lord Madness tra rap e black humor

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 16 marzo 2024)è il titolo del nuovo album dell’MC romano, disponibile in tutte le piattaforme da ieri venerdì 15 marzo per Music Against the Walls. Andiamo a saperne di più.è il titolo del nuovo album dell’MC romano, disponibile in tutte le piattaforme da ieri venerdì 15 marzo per Music Against the Walls.A più di due anni dall’ultimo lavoro Delorean, uno dei più rappresentativi artisti della scena rap della Capitale torna con un disco. Raffigura tutte le sue sfumature artistiche e personali.si presenta quasi come un concept album, ma non lo è del tutto. Prima metà dell’albumNella prima metà si trovano ...