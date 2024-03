Harry Kane teme un infortunio dopo aver battuto UN ALTRO record nella grande vittoria del Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 16 marzo 2024) Sito inglese:hal’ennesimosabatodelsul Darmstadt in Bundesliga, ma l’ex attaccante del Tottenham è stato espulso a causa di uno spavento pera fine partita. Fresco di una tripletta nell’incredibileper 8-1 sul Magonza lo scorso fine settimana, il capitano dell’Inghilterra è andato nuovamente a segno nel 5-2 del Darmstadt. Il 30enne ha portato ilin vantaggio per 2-1 alla fine del primo tempo con il suo 31esimo gol stagionale in Bundesliga – unper qualsiasi giocatore all’esordiocompetizione....