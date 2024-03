Guida TV | programmi di stasera | sabato 16 marzo 2024

(Di sabato 16 marzo 2024)aitv della prima serata di oggi,16.03., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 L’Eredità Sanremo Show RAI2 Le Indagini di Sister Boniface Serie TV RAI3 Il provinciale – Il racconto dei racconti Attualità RETE4 Banana Joe Film CANALE5 C’è Posta per TePeople Show ITALIA1 Clifford: il grande cane rosso Film LA7 In Altre Parole Attualità REALTIME Il Dottor Alì Docureality CIELO Fotografando Patrizia Film TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Docureality NOVE Accordi & Disaccordi Talk Show

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 16 Marzo, in prima serata

Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 16 Marzo 2024, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer. Se non siete in vena ...comingsoon

Esplorare Pordenone: una Guida per vivere un fine settimana tra natura e cultura nel cuore del Friuli-Venezia Giulia: Questo articolo si propone come una Guida dettagliata per tutti coloro che desiderano ... Teatro Verdi: un tempio della cultura che offre una ricca programmazione di spettacoli e concerti. Alla ...meteogiornale

Torna il Banff Film Festival: tappa anche a Cuneo con la Guida alpina Matteo Canova: CUNEO CRONACA- Saranno 38 gli eventi in programma per la dodicesima edizione del BANFF Mountain Film Festival World Tour Italy, la rassegna cinematografica dedicata a montagna e outdoor. Dal 2013, que ...cuneocronaca