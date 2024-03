Gudmundsson finisce nel mirino dell’Inter! In Italia è lotta a tre ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 16 marzo 2024) Albertnelper la prossima stagione. A raccontarlo i colleghi di Tuttosport. Il centravanti islandese, oggi in forza al Genoa, piace anche ad altri due clubni. IL PROFILO ? Occhi suin vista della prossima stagione. L’Inter ha bisogno di rafforzare il proprio in attacco, già peraltro in fase di gestazione. Con Lautaro Martinez e Thuram sicuri di farne parte, con Taremi in arrivo, ci sono altre due caselle da riempire, dal momento che sia Sanchez che Arnautovic sono destinati a lasciare Appiano Gentile. Oltre all’idea di riportare a casa Valentin Carboni, in casa Inter c’è la sensazione, sottolinea Tuttosport, che per affrontare una nuova stagione ricca di impegni con la Super Champions League il Mondiale per Club, sia necessario avere in rosa cinque ...