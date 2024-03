Grecia Colmenares azzarda il pronostico a Verissimo | “Ecco chi vincerà il Grande Fratello”

Chi è Grecia Colmenares del GF: età, origini, carriera, vita privata, figlio, incidenti

Tra gli anni ’80 e ’90, Grecia Colmenares è stata infatti una delle regine indiscusse delle telenovelas. Scopriamo qualcosa in più su questa artisti, dalla sua età e le origini alla sua vita privata.blitzquotidiano

Verissimo, Grecia Colmenares si racconta: “Volevo arrivare alla finale”: Grecia Colmenares torna a Verissimo per condividere la sua esperienza al Grande Fratello e ripercorrere la sua straordinaria carriera.donnaglamour

Grecia Colmenares a Verissimo, tutto l’amore e l’orgoglio per l’ex marito. Perché non tornano insieme: Grecia Colmenares non ha dubbi, l'ex marito sarà l'amore più grande per sempre. Silvia Toffanin le chiede perché non tornano insieme ...ultimenotizieflash