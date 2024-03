Graziani | «Inter | Atletico Madrid avrebbe messo sotto chiunque! Lo scudetto…»

(Di sabato 16 marzo 2024) L’non è più in Champions League ma ha ancora un sogno da realizzare, ovvero lo scudetto della seconda stella.torna sulla sconfitta con l’, ma senza togliere meriti alla squadra di Inzaghi: di seguito il suovento a Radio Sportiva ORGOGLIO – L’secondo Cicciotecnicamente è stata superiore all’, ma a certi livelli non basta solo quello: «Secondo me a livello di tecnica è stata superiore all’, fermo restando che non ha concretizzato le occasioni create, sia all’andata che al ritorno ma ha incontrato una grandissima squadra che. E ...

L'OPINIONE - Graziani: "In Europa bisogna fare il tifo per le squadre italiane"

Ai microfoni di Radio Sportiva è Intervenuto Ciccio Graziani, allenatore ed ex calciatore: "Anche quando la Juventus prese il Porto due anni fa tutti dissero menomale e poi è uscita. Che vuol dire L’ ...napolimagazine

IL PARERE - Graziani: "Il Napoli non può più sbagliare nulla, Osimhen Spero recuperi per domenica": “Sono le ultime chiamate per l’Europa”. Ciccio Graziani è Intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “A San Siro non so se per il Napoli è l’ultima ...napolimagazine

Graziani: "Garcia e Mazzarri non hanno capito che questo Napoli andava solo gestito": A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è Intervenuto Francesco Graziani, allenatore: “Sulla Lazio eravamo tutti poco ottimisti circa il passaggio del turno di Champions, sul ...tuttonapoli